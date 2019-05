Uggias eletto europarlamentare nel 2009.

Mancano poche ore alle elezioni europee e a Olbia e in Gallura, come nel resto d’Italia, si voterà domani domenica 26 maggio dalle 7 alle 23. Sono 19 i politici sardi candidati per le europee, ma dalla Gallura non c’è nessun candidato.

E andando indietro negli anni non si può non ricordare che l’unico eurodeputato della Gallura negli ultimi quart’anni è stato Giommaria Uggias. Avvocato e sindaco di Olbia dal 1995 al 1997, è stato eletto al Parlamento europeo nel 2009, alloraunico sardo nella V Circoscrizione isole. Ricandidato alle europee del maggio 2014, ma non è rieletto.

Una sconfitta a metà. Perché, secondo una votazione fatta nel 2013, fra tutti gli europarlamentari è stato il più apprezzato tra i 766 membri del Parlamento Europeo.

