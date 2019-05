Percorso pedonale e ciclabile in via Togliatti.

Sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori per la realizzazione del percorso pedonale-ciclabile di via Togliatti a Tempio Pausania. L’intervento, più volte citato dall’amministrazione nel corso dei mesi, si estende per 3,7 chilometri collegando due strade statali, la 392 Tempio-Oschiri e la 127 Olbia-Tempio-Sassari.

Oltre alla parte pedonale, il progetto prevede anche un percorso ciclabile e i lavori, che si dovranno concludere entro 60 giorni.

All’intervento, previsto nel Piano triennale opere pubbliche 2017-2019, vengono destinati 278.000 euro al netto degli interessi passivi. La maggior parte dell’investimento difatti – 260.000 euro – è finanziato da un mutuo del Credito sportivo del Coni mentre la parte restante è a carico del bilancio comunale. Proprio riguardo al mutuo con il Coni, lo scorso ottobre il Revisore dei Conti ha dato parere favorevole alla relativa proposta di deliberazione.

Inizia ora, quindi, la fase di realizzazione per un intervento avviato a maggio 2017, quando fu conferito l‘incarico professionale per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura per lo lo studio di fattibilità tecnico-economica. Ad ottobre dello scorso hanno è arrivata l’approvazione del progetto definitivo.

I principali lavori previsti includono la realizzazione di un percorso pedonale in conglomerato bituminoso colorato sul lato destro della strada, in direzione Oschiri, il posizionamento di barriere stradali e di attrezzature per il fitness.

