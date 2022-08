Alta velocità in barca a La Maddalena, 25 sanzioni per 11mila euro

Multe in soli due giorni a La Maddalena.

Sfrecciavano ad alta velocità sul mare dell’Arcipelago di La Maddalena. Sono 25 i diportisti multati in soli due giorni dalla guardia costiera locale, nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro”, svolta in una settimana per la prevenzione del fenomeno.

Le sanzioni elevate sono per un importo superiore ad 11 mila euro, tra gommoni, motoscafi ed imbarcazioni a motore, che navigavano a velocità sostenuta ed in assetto planante in tratti di mare prossimi alla costa, caratterizzati da elevato traffico navale, attività balneari ed attività ludico sportive.

Nei citati specchi acquei risultavano altresì presenti, in determinati tratti di mare, persino ostacoli naturali come secche, bassi fondali e scogli semi affioranti, rendendo il comportamento illecito dei diportisti molto pericoloso, non solo nei confronti del prossimo, ma anche per la propria incolumità e per l’ambiente mare.

“Si ricorda che il limite di velocità in mare da osservare nell’Arcipelago di La Maddalena nel periodo estivo – ricorda la capitaneria di porto – entro i 500 metri dalla costa corrisponde a 7 nodi ed entro i 1000 metri a 10 nodi, fermo restando che l’assetto dell’unità navale deve restare quello dislocante, ovvero l’imbarcazione non dev’essere spinta, per i preminenti motivi di sicurezza e per la tutela ambientale, fino a planare sull’acqua”.