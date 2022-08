Ancora caos nei voli per Olbia.

Altri due voli cancellati all’improvviso e centinaia di passeggeri costretti a restare in aeroporto a Olbia tutta la notte.

Ieri sera due voli della compagnia Wizz Air non sono partiti e, ancora, come l’8 agosto scorso si sono dovuti rassegnare a dormire nello scalo gallurese. Anche questa volta all’aeroporto Costa Smeralda sono state allestite delle brandine nell’ex hub vaccinale, dove i viaggiatori hanno trascorso le ore notturne prima di riprendere il loro aereo per fare ritorno a casa.