Biancareddu nominato assessore.

Andrea Biancareddu conquista il Consiglio regionale nella coalizione del centrodestra con Udc. Attualmente sindaco di Tempio Pausania, ha ricoperto numerosi incarichi politici locali.

Classe ’66 e laureato in Giurisprudenza, ha ricoperto per tanti anni il ruolo di consigliere comunale della città di Tempio.

Nel 2019 le sue dimissioni da primo cittadino come segno di protesta per i tagli all’Ospedale Paolo Dettori di Tempio e contro la riorganizzazione dei servizi sanitari decisa dalla Ats

Per lui non è la prima volta a ricoprire il ruolo di consigliere regionale. I suoi incarichi nella regione sono stati per ben 4 legislature. Nel 1994 è già stato consigliere regionale, ricoprendo l’incarico fino al 1999. Fino al 2004 è assessore regionale Enti locali, Finanze ed Urbanistica (2001-2003). Dal 2009 al 2014 è stato assessore all’ambiente in Regione.



(Visited 1.397 times, 333 visits today)