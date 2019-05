La nave sarà a Olbia il prossimo giugno.

Dopo 15 anni torna a Olbia l’Amerigo Vespucci, orgoglio della Marina Militare Italiana. Arriverà a giugno al molo Bonaria e resterà un giorno per essere visitata. Questa visita è grazie al lavoro svolto dal Comune, della Lega navale e dell’Autorità Portuale.

L’Amerigo era stato in Sardegna nel 2017, a La Maddalena, per il 250esimo anniversario. L’Amerigo Vespucci, che come sappiamo è stato un navigatore, esploratore e cartografo italiano. E’ un veliero della Marina Militare Italiana, costruito come nave scuola per l’addestramento dei futuri allievi ufficiali della marina. L’equipaggio è composto da 14 ufficiali, 72 sottufficiali e 190 sottocapi e comuni.

L’arrivo della nave più bella del mondo è un’importante visita per la città. Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, con il suo staff è già a lavoro per organizzare una grande festa per l’arrivo dell’Amerigo. La città pertanto si prepara a dare il benvenuto al bellissimo veliero.

