Animali vietati sulla nave per la Sardegna.

Fa ancora parlare la decisione di vietare animali a bordo delle navi Tirrenia e Moby in partenza e in arrivo dalla Sardegna dopo che a luglio 2020, 4 cavalli morirono sul traghetto Moby. Il deputato sardo del M5S, Alberto Manca, è intervenuto sulla questione, presentando un’interrogazione parlamentare.

In particolare, il deputato denuncia le conseguenze di decisione sull’economia. “A risentirne sia il comparto ippico, sia quello dell’allevamento, un settore già messo duramente alla prova in questi ultimi anni – dichiara -. Una decisione che di fatto danneggerebbe le attività di tante aziende sarde”.

“E’ per questo che ho deciso di presentare un’interrogazione parlamentare – spiega – al fine di porre la vicenda all’attenzione del Governo così da poter trovare immediatamente una soluzione che consenta di trasportare in tutta sicurezza gli animali sulle navi anche nel periodo estivo senza creare ulteriori difficoltà agli imprenditori e agli allevatori sardi già alle prese con numerosi altri problemi legati ai rincari e in generale alla difficile congiuntura economica degli ultimi anni”.