Addio a Marcello.

Una notizia che piove come un fulmine a ciel sereno tra gli ex dipendenti dell’ex Meridiana e che ha lasciato tutti addolorati. Oggi se ne è andato Marcello Sechi, uno degli storici dipendenti della compagnia aerea oggi scomparsa.

Aveva soltanto 54 anni e lascia una moglie, che lavorava anche lei per Meridiana, e una bambina. Era entrato nel 1990 come assistente di volo quando la compagnia si chiamava ancora Alisarda ed è stato Rappresentante sindacale aziendale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo sui tanti che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Marcello è ricordato come un amico di tutti e questo lo testimoniano anche i messaggi comparsi sui social, assieme alle foto di una lontana adolescenza e gli anni d’oro passati nell’ex compagnia.