Luogosanto, inaugurato un nuovo mezzo antincendio

Alla Protezione civile di Luogosanto arriva un nuovo mezzo antincendio

Inaugurato a Luogosanto il nuovo mezzo antincendio destinato all’Associazione di volontariato “Insieme per te” Protezione Civile 118. Il veicolo, messo a disposizione dalla Protezione Civile regionale, va a potenziare in modo significativo la flotta e le risorse a disposizione dei volontari locali, proprio a ridosso della stagione più critica per il rischio incendi.

Il sindaco di Luogosanto

L’evento ha visto la partecipazione della comunità e delle autorità locali, unite nel riconoscere il valore strategico di questo nuovo presidio. Il sindaco di Luogosanto, Agostino Pirredda, ha espresso profonda gratitudine verso la presidente Nicoletta Lampioni e l’intero corpo dei volontari, sottolineando il valore della loro presenza quotidiana sia nei servizi di Protezione Civile sia nell’assistenza sanitaria.

“La disponibilità di questo nuovo mezzo rappresenta un importante rafforzamento delle capacità operative del gruppo e un ulteriore investimento sulla sicurezza del territorio”, ha dichiarato il primo cittadino Agostino Pirredda durante la cerimonia, evidenziando come l’efficacia della macchina dei soccorsi dipenda fortemente dalla qualità delle dotazioni a disposizione.

L’inaugurazione ha offerto anche lo spunto per una riflessione più ampia sulla gestione delle emergenze e sulla prevenzione a livello locale. La stratta collaborazione tra i diversi attori sociali ed istituzionali emerge come l’unico vero motore capace di garantire risposte tempestive ed efficienti di fronte alle criticità.

“La tutela della comunità passa anche attraverso la collaborazione tra istituzioni, volontariato e cittadini: una sinergia fondamentale che consente di affrontare con maggiore efficacia le emergenze e di garantire una presenza costante a supporto delle persone”, ha rimarcato il sindaco Pirredda.

Il ringraziamento dell’amministrazione comunale è andato alla passione, alla professionalità e allo spirito di servizio che i volontari dimostrano in ogni occasione. Da parte delle istituzioni locali è stato infine ribadito il massimo impegno a supportare e valorizzare queste realtà. Il sindaco ha infatti concluso confermando che l’amministrazione comunale continuerà a sostenere il ruolo delle associazioni di volontariato, considerate un autentico presidio di solidarietà, sicurezza e coesione sociale per tutto il territorio di Luogosanto.

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