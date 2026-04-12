Luogosanto risponde all’Avis, boom di donazioni di sangue

Le donazioni di sangue all’Avis di Luogosanto.

Il cuore pulsante della solidarietà ha animato la giornata di ieri, 11 aprile, a Luogosanto, dove la comunità locale ha risposto con straordinaria partecipazione all’appello dell’Avis comunale. L’evento dedicato alla raccolta di sangue si è concluso con un bilancio estremamente positivo, confermando la radicata sensibilità dei cittadini verso il tema della donazione.

Durante l’intera mattinata, interessata da un flusso costante di persone, ha visto la partecipazione di ben 40 donatori, grazie ai quali sono state raccolte trentadue sacche di sangue. Un dato di particolare rilevanza riguarda l’adesione di 7 nuovi donatori, un segnale inequivocabile del ricambio generazionale e dell’efficacia dell’opera di sensibilizzazione svolta sul territorio. La presenza di cittadini alla loro prima esperienza rappresenta una garanzia per il futuro del sistema trasfusionale locale e testimonia come il messaggio della solidarietà stia trovando terreno fertile anche tra le fasce più giovani della popolazione.

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie alla sinergia tra diverse realtà della comunità. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Market Marisa, che ha sponsorizzato la giornata, e al parroco, Don Roberto Aversano, il quale ha messo a disposizione i locali per lo svolgimento delle operazioni di prelievo. Oltre a coloro che hanno effettuato la donazione, la giornata ha visto la partecipazione di numerosi cittadini interessati alle procedure e ai requisiti necessari per diventare futuri donatori.

L’Avis di Luogosanto ha espresso profonda gratitudine verso tutti i partecipanti, definendoli protagonisti silenziosi di una battaglia quotidiana per la vita. Nonostante la positiva conclusione della giornata di raccolta, l’associazione ha ribadito che l’impegno non si ferma e che le porte della sezione restano aperte per chiunque voglia avvicinarsi a questo percorso di solidarietà, sottolineando come ogni singolo contributo sia fondamentale per garantire la costante disponibilità di questa preziosa linfa vitale.

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