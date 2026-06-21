Sicurezza stradale e pedonale a Cannigione, interviene il Comune

Il Comune di Arzachena interviene sulla sicurezza stradale a Cannigione

La sicurezza stradale rappresenta una priorità per il Comune di Arzachena, che porta avanti interventi in via Sicilia a Cannigione. L’azione arriva dalle numerose segnalazioni pervenute agli uffici in merito al presunto mancato rispetto delle norme del Codice della Strada.

Un primo intervento, già concluso, ha visto il posizionamento di cordoli in gomma e dissuasori lungo via Sicilia. Si tratta di una misura immediata e necessaria per tutelare il tratto pedonale. Un’azione fondamentale in vista del sensibile incremento del traffico nella stagione estiva. La nuova installazione mira a proteggere l’area pedonale preesistente, impedendo il transito e la sosta abusiva dei veicoli.

Gli interventi in arrivo

In una prospettiva più ampia, via Sicilia e via Elba saranno presto oggetto di un piano di rifacimento integrale dei marciapiedi. I lavori programmati verranno eseguiti in stretta conformità con le normative vigenti in materia di accessibilità, garantendo così il progressivo abbattimento delle barriere architettoniche storiche presenti nella zona.

L’efficacia di queste misure non può prescindere da una condotta di guida responsabile.

L’amministrazione comunale reitera l’invito a rispettare rigorosamente i limiti di velocità e la segnaletica stradale nei centri urbani e lungo le tratte extraurbane. A tutela della sicurezza pubblica, ricorda che in via Nazionale è attualmente in vigore il limite di 30 chilometri orari, una misura che verrà presto estesa all’intero borgo. Sulle vie Sicilia e Monti Corru, così come lungo la strada panoramica comunale che collega La Conia a Palau, vige invece il limite di 50 chilometri orari. L’osservanza di tali disposizioni risulta decisiva per la salvaguardia dei pedoni in prossimità degli accessi alle spiagge, degli attraversamenti pedonali, delle fermate dei mezzi pubblici e degli ingressi alle strutture ricettive e residenziali.

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