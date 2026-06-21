Asl Gallura assicura: “I pronto soccorso di Olbia e Tempio non chiudono”

Rassicurazione da Asl Gallura sul futuro dei Pronto soccorso

Dalla Asl Gallura rassicurano sul futuro dei Pronto soccorso di Olbia e Tempio e annunciano battaglia a chi dice il contrario. La fine dei medici “gettonisti” sembra essere dietro l’angolo e l’interruzione di questo flusso di personale potrebbe avere pesanti ripercussioni sui reparti d’emergenza sardi. A sostenere lo stop delle prestazioni nel momento di massima affluenza turistica è l’ex presidente della Regione, Mauro Pili. Dal suo profilo Facebook annuncia la chiusura dei due reparti. “Da martedì, finite le elezioni, potrebbe arrivare l’annuncio che nessuno ha avuto il coraggio di dare prima del voto: il pronto soccorso di Tempio chiude – scrive -. Ma il dato ancora più drammatico riguarda Olbia e il cuore del turismo estivo. Il pronto soccorso di Olbia rischia il blocco totale nel momento di massimo carico turistico della Gallura”.

La dura replica della Asl Gallura

“In seguito alle notizie circolate in queste ore sui social network, la Direzione aziendale della Asl Gallura rassicura i cittadini e i turisti sulla piena operatività dei Pronto soccorso di Olbia e Tempio Pausania!“. Così la dura replica di Asl Gallura. “Tutti i servizi sono garantiti, senza subire alcuna variazione o interruzione, e non è sul tavolo nessun progetto di chiusura dei presidi di emergenza-urgenza – concludono -. L’azienda si riserva di adire a vie legali nei confronti dei soggetti che irresponsabilmente hanno fatto circolare notizie non veritiere, creando un immotivato allarme fra la popolazione”.

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