Mater Olbia è operativo.

Questa mattina alle ore 8 ha aperto il Mater a Olbia: il polo di eccellenza. Si parte con le visite nell’ospedale privato finanziato dal Qatar e che vede il Gemelli di Roma partner scientifico. I primi pazienti sono entrati verso le 10.30, hanno prenotato visite e prestazioni ambulatoriali. Entro fine marzo la struttura metterà in funzione tutti i reparti con 248 posti letto. Di questi 202 sono convenzionati con il Sistema sanitario nazionale e 46 posti letto sono privati.

Si nota sin da subito che il nuovo ospedale è concepito come una struttura dinamica, in grado di adattarsi ad una evoluzione permanente, organizzata per poli di attività, attenta alla efficacia della cura, ma anche ai diritti e alle esigenze più complessive della persona. Si tratta di un vero e proprio ospedale polispecialistico.

E’ realizzato secondo i più avanzati criteri di edilizia ospedaliera, con materiali di primissima qualità e accorgimenti tecnici all’avanguardia. Efficacia, funzionalità, comfort e sicurezza sono i suoi quattro punti di forza che si notano come si entra dentro l’ospedale. Ambienti luminosi, puliti, colorati e accoglienza da parte di un personale molto professionale e attento ai pazienti che fanno ingresso nella struttura.

Dalla grande hall al piano terra, di ispirazione alberghiera, seguire i percorsi per le diverse tipologie di degenza è facile e intuitivo per chiunque. Scale, ascensori, eliminazione di ogni barriera architettonica rendono la degenza o la semplice visita, un’esperienza lontana da disturbi, ansie e stress.

