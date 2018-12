Le foto del Mater Olbia.

Il polo di eccellenza del Mater Olbia ha aperto le porte questa mattina. Una struttura eccezionale dotata di grandi comfort. Entro il 2021 la struttura sarà terminata e a regime dovrebbe impiegare 600 lavoratori per un investimento di un miliardo in circa 10 anni. Da subito è stato boom di prenotazioni. Oggi alle 10.30 le prime visite dei primi pazienti.

Per prenotare è possibile contattare il numero 0789.1899898. Ad oggi si possono prenotare le visite per cardiologia, chirurgia generale, ecografia, endocrinologia, fisiatria, gastroenterologia, ginecologia, mammografia, neurochirurgia, neurologia, otorinolaringoiatria e pneumologia.

La costruzione rispecchia le più moderne tecniche costruttive, si presenta aerea, luminosa, spaziosa e ben si integra, nei colori e nelle forme. Il polo è raggiungibile tramite la strada statale 125, che va verso Murta Maria. E’ dotato di un ampio parcheggio per disabili e per tutti gli utenti. Il personale all’ingresso accoglie i pazienti per poi indirizzarli in modo corretto presso l’ufficio ticket e gli ambulatori per le visite. E’ necessario avere l’impegnativa del proprio medico di base più la tessera sanitaria.

Ecco una prima panoramica della struttura costruita con le più moderne tecniche e che vanta sistemi tecnologici all’avanguardia:

