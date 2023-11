Degrado nell’ex scuola di Olbia: non nascerà un parco, ma un asilo nido

L’area dell’ex scuola rossa di via Imperia torna al Consiglio comunale di Olbia.

La consigliera comunale di opposizione Maddalena Corda ha portato al Consiglio comunale di questo pomeriggio la questione dell’area dell’ex scuola rossa di via Imperia. La zona è oggi immersa nel degrado, piena di rifiuti anche pericolosi.

I consiglieri di minoranza hanno chiesto se il Comune intende trasformare la zona in un giardino. “Questa interrogazione mi lascia perplessa e basita – dichiara la vicesindaca e assessora all’Istruzione Sabrina Serra – e pensavo che oggi venisse ritirata anche perché di questo argomento, seppur al margine, ne abbiamo discusso anche nella passata seduta di Consiglio in merito ai fondi del Pnrr. Riguardo al materiale presente in quell’area, l’ufficio tecnico ha ritenuto di supportare diverse ditte che stanno eseguendo dei lavori in città per appoggiare del materiale necessario per interventi necessari per il gas e per la fibra. Perché rimango perplessa? Perché gli atti sono pubblici e accessibili. Sicuramente è priorità dell’amministrazione ai quartieri”.

L’assessora ha promesso che in quell’area è destinato un asilo nido con i fondi del Pnrr. “Stiamo portando avanti con convinzione questi procedimenti, anche grazie al lavoro dei dipendenti degli uffici di edilizia scolastica”, spiega Serra.

