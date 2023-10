L’interrogazione contro il degrado dell’area dell’ex scuola a Olbia.

L’area dell’ex scuola elementare di via Imperia a Olbia è un degrado. Lo denunciano i consiglieri del Partito Democratico, Maddalena Corda, Ivana Russu, Gianluca Corda, Antonio Loriga, Stefano Spada, Rino Piccinnu, i quali hanno protocollato, un’interrogazione all’amministrazione della città per la situazione in cui versa l’area.

L’ex scuola elementare di via Imperia è stata demolita circa 15 anni fa e da allora l’area è inutilizzata, anzi e molti la utilizzano come deposito di rifiuti. “Considerando la posizione centrale dell’area rispetto al quartiere Bandinu – dicono i consiglieri – e le sue dimensioni, circa 4100 mq, non è più tollerabile, che a distanza di tanti anni, non ci sia stata da parte dell’amministrazione una programmazione per definire il futuro di uno spazio così importante per gli abitanti del quartiere”.



A tutt’oggi, infatti, l’area risulta essere in uno stato di completo abbandono, l’unico utilizzo avviene da parte delle imprese che si sono succedute negli anni per i vari appalti pubblici come deposito di mezzi,

attrezzature, box, e cumuli di materiali di risulta, oltre a rifiuti di ogni genere. ”I cittadini del rione hanno più volte cercato un dialogo con l’amministrazione – evidenziano i consiglieri del Pd – sia con una raccolta di oltre 300 firme, che con una proposta di progetto per la realizzazione di un piccolo parco con annessa area giochi, protocollate entrambe il 18/01/2021”.

”Sappiamo bene, però che questa maggioranza non è avvezza al dialogo – dicono i consiglieri – per cui a distanza di quasi tre anni da quelle richieste nessuna risposta è stata data. È inaccettabile avere al centro del quartiere un’area così degradata e senza nessuna prospettiva futura per un utilizzo consono alle esigenze del rione, che, ricordiamo è uno dei più popolosi della città. Chiediamo inoltre che in tempi brevi venga ripulita e liberata da tutti gli ingombri e i rifiuti presenti, per renderla quantomeno visivamente, accettabile agli occhi dei residenti e dei fruitori del quartiere”.

