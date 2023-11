Nizzi show in Consiglio comunale: “Stai sempre a pugnì come la vespa”

Il sindaco Nizzi zittisce la consigliera Corda in aula.

Volano stracci al Consiglio comunale di Olbia. La consigliera di minoranza, Maddalena Corda, è intervenuta per esporre la situazione dell’ex scuola di zona Bandinu, chiedendo quali saranno i tempi per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

La Corda ha detto che sono tre anni che i cittadini del quartiere Bandinu aspettano una risposta, accusando la maggioranza: “quando questa amministrazione si definisce democratica, bisogna che forse lo faccia con i fatti”. Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha preso parola e la consigliera ha detto che non era previsto l’intervento. Il primo cittadino l’ha zittita e le ha detto “stai sempre pungendo, pari una vespa”. Così è scoppiato un botta e risposta con l’opposizione.

Il presidente Marzio Altana ha detto che il sindaco può intervenire in qualsiasi momento e la consigliera Ivana Russu ha fatto notare a Nizzi che ha insultato la collega. “Non ho insultato nessuno – ha detto Nizzi -, ho detto che la consigliera non deve pensare di aver capito come funziona il mondo. Ho detto pungere, come la vespa”. Il primo cittadino ha informato poi che l’area dell’ex scuola rossa di zona Bandinu sarà pulita da domani.

