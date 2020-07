Arrestato 2 volte in un mese evade dai domiciliari: nei guai un 54enne

La polizia l’ha subito notato.

Continuano i controlli della polizia di Cagliari che, transitando in via Augusto Righi, ha notato Massimo Puggioni, 54enne cagliaritano, già arrestato nel mese di giugno per ben due volte e ai domiciliari per il reato di spaccio di stupefacenti, mentre era intento a parlare con una persona.

L’uomo, evidentemente credendo di non dare nell’occhio, si era posizionato dietro un’autovettura, che in quel momento era in sosta in mezzo alla strada e si era messo ad parlare con il conducente. L’uomo ha cercato di giustificare la sua presenza fuori dalla propria abitazione dicendo di essere uscito per consegnare al soggetto dell’auto un mattone e per chiedergli qualche informazione per un lavoro di idraulica da eseguire presso il suo domicilio.

L’uomo non avendo alcun giustificato motivo per trovarsi fuori dalla propria abitazione è stato tratto in arresto nuovamente dagli agenti della polizia di stato nella flagranza del reato di evasione.

(Visited 57 times, 81 visits today)