Il trenino verde è partito lo stesso senza passeggeri.

Doveva essere un altro modo per rilanciare il turismo e far conoscere le bellezze della Gallura con un punto di vista diverso. Il viaggio inaugurale del trenino verde, avvenuto ieri da Palau a Tempio, è partito vuoto.

Nessun turista o residente è salito a bordo del treno per immergersi nella natura e negli scenari suggestivi della Gallura, dal mare ai boschi in un viaggio di altri tempi a bordo di uno dei tanti tesori della Sardegna . Ma nonostante questo la corsa e i futuri viaggi saranno garantiti sperando che, con la prevision pian piano il trenino si riempia.

Il trenino verde non demorde quindi, l’Arst è consapevole di quanto sia importante questa risorsa per il turismo della Gallura e non solo. Per quanto riguarda la linea Arbatax-Gairo che sarà inaugurata il 4 luglio si segnalano quasi 20 prenotazioni.

(Visited 243 times, 244 visits today)