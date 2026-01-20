Arzachena, festa di San Sebastiano col nuovo cappellano

La Polizia locale di Arzachena celebra San Sebastiano

Arzachena, la Polizia locale celebra San Sebastiano e arriva anche l’insediamento ufficiale del nuovo cappellano.

In occasione della festa del Santo Patrono, il Comando accoglie Don Jacek Meczel. Un momento di riflessione che unisce spirito di servizio e coesione sociale, mentre il territorio affronta l’allerta meteo.

Una giornata che intreccia tradizione, spiritualità e operatività quella vissuta oggi dal Comando di Polizia Locale di Arzachena. In occasione delle celebrazioni per San Sebastiano, patrono e protettore degli agenti, la comunità della Gallura ha segnato un passaggio storico: l’insediamento ufficiale di Don Jacek Meczel come nuovo Cappellano del Comando, nominato dalla Curia Vescovile di Tempio Pausania.

La cerimonia, svoltasi presso la sede di piazza Onorevole Filigheddu, ha visto la partecipazione delle massime autorità civili, militari e religiose. La figura del Cappellano non rappresenterà soltanto un riferimento liturgico, ma un punto d’appoggio umano e relazionale. Don Meczel accompagnerà d’ora in avanti le cerimonie ufficiali, offrendosi come promotore di dialogo e confronto interpersonale tra gli agenti e l’Amministrazione comunale.

L’evento assume un significato ancora più profondo alla luce delle difficoltà che la Sardegna sta affrontando in queste ore. Il Comandante Simone Testa e il delegato alla Polizia Locale, Salvatore Mendula, hanno espresso grande soddisfazione per questo nuovo percorso:

“La celebrazione di San Sebastiano è per noi un momento di riflessione fondamentale. L’arrivo del nuovo Cappellano arricchisce il nostro Comando di una guida preziosa per rinsaldare quel senso di comunità e spirito di servizio che ogni agente mette in campo quotidianamente.”

Un impegno, quello degli agenti, che non conosce sosta: “Proprio in giornate di intenso impegno come queste, in cui in Sardegna vige lo stato di allerta rossa per il maltempo, la coesione e la fermezza diventano strumenti indispensabili per la tutela del bene comune”, hanno concluso Testa e Mendula.

L’insediamento di Don Meczel apre dunque una nuova stagione per la Polizia Locale di Arzachena, confermando la volontà di investire non solo nella sicurezza tecnica, ma anche nella solidità umana del gruppo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui