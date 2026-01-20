L’allerta meteo in Gallura è di codice arancione.

In Sardegna la Protezione Civile ha aggiornato il livello di allerta per la Gallura, declassandolo da rosso ad arancione, pur mantenendo alta l’attenzione sui corsi d’acqua della zona. La situazione resta monitorata con attenzione dagli enti locali, mentre la popolazione viene invitata a rispettare le precauzioni consigliate. Nel frattempo si attende la decisione del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, riguardo a un’eventuale proroga della chiusura delle scuole, che potrebbe essere determinata dall’evoluzione delle condizioni meteorologiche e dai livelli dei fiumi.

La Protezione Civile, nella giornata odierna, ha emanato un avviso di allerta valido dalle 14 del 20 gennaio 2026 fino alle 23:59 del 21 gennaio. Nelle aree dell’Iglesiente è stato segnalato un rischio idrogeologico elevato, mentre il rischio idraulico è stato classificato come moderato. Nel Campidano e nella zona Flumendosa-Flumineddu la criticità è risultata elevata sia per il rischio idraulico sia per quello idrogeologico. Per le aree Montevecchio-Pischinappiu e Logudoro la situazione è stata valutata con rischio ordinario, mentre Tirso e Gallura presentano una criticità moderata per entrambi i rischi.

