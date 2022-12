Assicurazione vita online: la ricerca delle polizze migliori passa per i comparatori

Per ogni tipologia di assicurazione, oramai, i potenziali consumatori prediligono il web per trovare la polizza adatta ai propri bisogni rivolgendosi ai migliori comparatori che offrono loro un servizio online completo, attento e personalizzato.

Infatti, presso i suddetti portali gli utenti danno la possibilità di confrontare senza impegno e gratuitamente più compagnie assicurative, avendo così più opportunità di individuare con cura l’assicurazione che faccia al proprio caso.

Uno dei siti web specializzati nel settore assicurativo più utilizzato dagli utenti è 6sicuro.it, portale di comparazione dove è possibile anche richiedere un preventivo in modo facile e veloce seguendo l’apposita proceduta guidata e inserendo i dati richiesti. In questo modo è possibile valutare in piena autonomia la polizza di proprio interesse.



Perché scegliere un’assicurazione vita online

Oltre a ciò che è stato detto sino ad ora, è bene precisare in questa sede quanto sia fondamentale contrarre l’assicurazione sulla vita visti i vantaggi che garantisce.

Innanzitutto, grazie a questo tipo di polizza, l’assicurato ha la certezza di permettere ai suoi familiare di beneficiare di una somma di denaro qualora il medesimo venga a mancare o abbia un’invalidità grave tale da impedirgli di mantenere lo stesso tenore di vita al proprio nucleo familiare.

In altri termini, nel caso in cui la fonte di reddito principale venga a mancare per malattia, infortunio grave, invalidità permanente o decesso, coloro a cui è destinata detta assicurazione non dovranno avere alcuna preoccupazione di natura economica.

Da ultimo, e non per minore importanza, è giusto evidenziare il fatto che la suddetta essendo soggetta ad un regime fiscale vantaggioso e, tra l’altro, non essendo sottoposta a sequestro o pignoramento, viene sottoscritta da tutti coloro che sono tenuti al pagamento delle rate del mutuo o dei finanziamenti al fine di non dare ulteriori incombenze ai propri eredi.





Le caratteristiche principali delle assicurazioni vita online

Come è stato già accennato in precedenza, con l’aiuto del preventivo online gli utenti hanno l’occasione di individuare con facilità la compagnia – da MetLife a Genertellife, come anche AssicuratiOra – che soddisfi completamente le loro esigenze comodamente da casa e usufruendo delle proprie apparecchiature elettroniche, risparmiando, per giunta, denaro, tempo ed energia.

Mentre, per quanto riguarda le caratteristiche che contraddistinguono le succitate assicurazioni, al di là del fatto che possono variare a seconda della compagnia scelta, generalmente prevedono che la durata contrattuale sia dai 2 ai 30, che l’età del contraente non superi i 75 o gli 80 anni ed, infine, che il pagamento possa essere mensile, semestrale o annuale. Inoltre, gli assicurati hanno a loro disposizione diversi tipi di polizza vita in base alle loro necessità.

Ad esempio, con la polizza vita caso vita la somma assicurata verrà corrisposta al contraente quando il contratto si risolve per avvenuto compimento del termine a dispetto di quella caso morte con la quale i beneficiari godono del suindicato capitale in caso di decesso, che può verificarsi in ogni momento.

Ma vi è di più con la polizza mista la quale, inglobando entrambe le tipologie sopra menzionate, garantisce, da un lato, il versamento di un capitale all’assicurato, se è ancora in vita al momento della scadenza, dall’altro ai beneficiari alla sua morte.

In conclusione, si rammenta agli interessati che nel caso in cui siano giovani, è consigliabile stipulare una polizza con una durata lunga, avendo così la possibilità di usufruire di un premio conveniente e fisso fino alla conclusione contrattuale.

