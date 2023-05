L’attentato incendiario a Olbia.

La notte scorsa, intorno alla mezzanotte, a Olbia, un incendio ha distrutto completamente un’auto parcheggiata davanti all’abitazione del proprietario, titolare di un bar. Le telecamere di sorveglianza installate in via San Michele saranno determinanti per stabilire se le fiamme che hanno distrutto l’automobile di un titolare di un bar cittadino siano state appiccate intenzionalmente. Ma i dubbi sembrano essere pochi.

Probabilmente il rogo è stato generato da un innesco posizionato sulle ruote del veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia e i carabinieri, che hanno avviato un’indagine per accertare le cause dell’incendio. Pochi dubbi permangono sul fatto che si sia trattato di un atto doloso, il che rende ancora più grave l’accaduto.

