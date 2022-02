Nuovo attentato incendiario a Olbia.

Il titolare del bar ristorante “Il Regolo“, andato a fuoco questa notte a Cugnana non si dà pace. Nuccio Merone, 56enne conosciuto a Olbia non solo per la ristorazione, ma anche per le diverse iniziative di solidarietà, continua a porsi delle domande.

“Non ho nemici e neanche debiti – afferma l’uomo -. Probabilmente qualcuno non ha il coraggio di dirmi le cose in faccia e si accanisce contro ciò che, con anni di sacrificio ho messo su”. L’appello di Merone è rivolto soprattutto alle istituzioni, affinché intervengano efficacemente sul fronte della sicurezza. Negli ultimi mesi, Infatti, non sono pochi i problemi che hanno riguardato Olbia, dal centro alla periferia.

“Non accuso nessuno perché non ho idea di chi possa essere stato. Mai ho ricevuto lettere o messaggi di minacce. In queste ore sono stato colpito dai numerosi attestati di solidarietà e spero che si possa far luce quanto prima“.

Le indagini, tutt’ora in corso, sono condotte dai carabinieri della stazione di Porto Rotondo, in collaborazione con la Compagnia di Olbia, potrebbero avere un importante accelerazione grazie alle immagini della videosorveglianza, che potrebbero aver ripreso qualche mossa sbagliata del piromane, o dei piromani. Quello di stanotte è il terzo attentato che in pochi giorni vede coinvolte le attività di Nuccio Merone.