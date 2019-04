Attentato alla pescheria di Santa Teresa, la solidarietà della politica: “Gesto vile”

Le dichiarazioni.

Il consigliere regionale della Lega Dario Giagoni esprime la massima solidarietà a Ulisse Murru e alla sua famiglia per il tentativo di incendio subito all’esterno della pescheria a Santa Teresa.

“È sconcertante – dichiara il consigliere regionale Giagoni – apprendere che, durante la notte tra mercoledì e giovedì, sia sopraggiunto un tentativo di incendio presso l’attività commerciale della famiglia Murru. Non esistono parole per descrivere il vile gesto perpetrato ai danni di storici imprenditori locali, che non possono e non devono vivere sotto la minaccia di intimidazioni ad opera di codardi delinquenti che si nascondono nell’ombra della notte”.

“La Lega tutta esprime massima solidarietà nei confronti di Ulisse Murru e della sua famiglia, fiduciosi e convinti che i responsabili dell’inqualificabile gesto saranno presto assicurati alla giustizia e sconteranno il loro debito con essa. Questo è atto doveroso sia per la serenità delle vittime che della popolazione stessa di Santa Teresa, fortunatamente poco avvezza a questi episodi” conclude il consigliere regionale della Lega Dario Giagoni.

