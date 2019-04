Tanta solidarietà a Olbia per il sogno di un’atleta.

Gara di solidarietà per Ilaria Muresu, la ragazza di Olbia affetta da disabilità motorie con il sogno della scherma. Per seguire il suo sogno di gareggiare ed allenarsi, la 21enne ha bisogno di una carrozzina nuova.

Purtroppo però il costo della carrozzina è di circa 1490 euro, poiché l’Asl non passa quelle destinate a praticare attività sportiva.

Ilaria non si è data per vinta e ha lanciato una raccolta fondi, che ha riscontrato subito la solidarietà della rete. In poche ore hanno sottoscritto la donazione una cinquantina di persone, tra cui anche personalità di spicco.

L’importo è stato raggiunto e il sogno di Ilaria può proseguire. L’iniziativa è partita di Facebook ed è stata condivisa da molti utenti di Olbia.





