Gli auguri del deputato dei 5Stelle Marino per Natale

Gli auguri per Natale di Marino.

Gli auguri, per il Natale 2018 e il nuovo anno, del deputato Nardo Marino del M5Stelle sono indirizzati a tutta la Sardegna e alla sua amata Gallura: “La lista dei desideri sarebbe lunga e in fondo persino scontata. Perciò spero che la Sardegna trovi sotto l’albero di Natale un’idea di futuro positiva, pulita coraggiosa e moderna. Ne abbiamo un grande bisogno, per non restare indietro in un periodo storico di grandi mutamenti che investono tutti gli ambiti. Siamo chiamati ad affrontare sfide delicate e complesse. Per vincerle serviranno cuore e testa”.

