A Olbia le navette gratuite per il Capodanno 2018

Saranno disponibili ogni 20 minuti.

Per rendere Olbia ancora più accogliente e ordinata durante i festeggiamenti del Capodanno 2018, Aspo Spa in collaborazione con l’amministrazione comunale di Olbia, mettono a disposizione 2 navette gratuite che raggiungono il molo Brin dai 2 centri commerciali (Auchan, Terranova) in 20 minuti.

Per chi proviene da fuori Olbia o per chi abita in periferia, sarà disponibile il servizio navetta gratuito targato ASPO: le due navette avranno come capolinea da una parte il centro commerciale Auchan (Piazzale Girardengo) e dall’altra il centro Commerciale Terranova.

La navetta che parte dal Centro Commerciale Terranova raggiunge il molo brin senza fermate intermedie, mentre la partenza dal centro commerciale Auchan farà una fermata intermedia a Poltu Cuadu di fronte all’edicola. Il servizio sarà attivo dalle ore 20:00 alle ore 02:15

