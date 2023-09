Auto contro camion della spazzatura tra Palau e Santa Teresa, un ferito grave

Violento incidente tra Palau e Santa Teresa.

Nel terzo pomeriggio, intorno alle 19, si è verificato un violento incidente sulla statale 133, tra Palau e Santa Teresa. Stando alle prime informazioni e per cause in corso di accertamento, un auto e un camion della spazzatura si sono scontrati.

L’incidente è avvenuto all’altezza hotel Marmolata, vicino a Palau. Immediato l’intervento del 118, che è stato allertato intorno alle 19:11. Il personale è intervenuto con un elicottero sul posto. Uno dei due automobilisti ha riportato gravi ferite, con trauma alla schiena.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui