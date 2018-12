Auto contro pullman.

Questo pomeriggio, sulla strada statale 125 in direzione Palau, un’auto non ha rispettato la precedenza scontrandosi contro un pullman dell’Arst. In ospedale è finito un operaio di Palau, trasportato in codice rosso con l’elisoccorso al Santissima Annunziata di Sassari, mentre un’altra ragazza, che viaggiava dentro il pullman, è rimasta ferita. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. I carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

(Visited 1.937 times, 16 visits today)