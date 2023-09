L’incidente alle porte di Arzachena.

Ieri sera, intorno alle 20:30, un’auto con a bordo due turisti corsi è stata coinvolta in un incidente ad Arzachena mentre stava tentando di fare una manovra.

La vettura è finita in una scarpata e si è capovolta. Fortunatamente, entrambi i passeggeri sono stati estratti incolumi da una squadra dei vigili del fuoco di Arzachena, che successivamente ha messo in sicurezza il veicolo. L’episodio è avvenuto in località Santa Teresina, dove sono intervenuti anche il personale sanitario del 118 e i carabinieri della locale stazione.

