“10 Annos”: al via la campagna abbonamenti dell’Hermaea Olbia

Dal 20 settembre comincia la campagna di abbonamenti dell’Hermaea Olbia.

I dieci anni consecutivi nella Serie A2 Femminile di volley rappresentano un traguardo di grande prestigio, e l’Hermaea Olbia ha scelto di celebrarlo circondandosi dell’affetto dei suoi impagabili tifosi e mettendo a disposizione gli abbonamenti per vedere la squadra.

Partirà domani, mercoledì 20 settembre, la campagna abbonamenti “10 Annos” 2023/2024 della società biancoblù, e per tutti gli affezionati supporters delle aquile tavolarine è pronto un regalo speciale: il prezzo del biglietto d’ingresso per le gare casalinghe resterà infatti bloccato a 5 euro a partita per tutta la stagione.

Per i supporters più affezionati è prevista anche un’altra possibilità, ovvero la sottoscrizione di una tessera da “socio sostenitore” che – al prezzo di 150 euro – darà accesso a una serie di vantaggi esclusivi: oltre all’ingresso a tutte le partite casalinghe della regular season e della seconda fase, ci sarà la possibilità di ricevere un borsello Eye Sport ideato appositamente per il decennale (esclusiva assoluta per squadre e sostenitori), una sciarpa celebrativa e una seduta di crioterapia o trattamento corpo/viso da 30 minuti offerta dal nuovo partner “The Longevity Suite” di Olbia.

I soci sostenitori delle aquile potranno acquistare l’abbonamento in quattro modalità e solo fino all’8 ottobre:

– Online, sulla pagina dedicata Liveticket https://www.liveticket.it/hermaeavolley

– Contattando la responsabile relazioni esterne, Luisa Cardinale +39 3316838946

– Nella sede del partner “The Longevity Suite”, Galleria Marchioni in Corso Umberto I (da giovedì 21)

– Nella biglietteria del Geopalace, esclusivamente durante il riscaldamento della prima partita casalinga. Tutti i dettagli disponibili sul sito ufficiale, www.hermaeavolley.it

