La versione di Geppi: “Ecco perché non sarò al festival di Tavolara”

Geppi Cucciari esce dal silenzio sull’addio al Festival del Cinema di Tavolara.

In tanti hanno firmato la petizione per riavere Geppi Cucciari al Festival del Cinema di Tavolara. Il malcontento dei fan di uno dei più importanti eventi legati al cinema che si svolge sull’isola di Olbia, legato alla mancata presenza della conduttrice Rai è stato molto forte.

Dopo diverse ore arriva la risposta della comica sarda, che ha rotto il silenzio e ha spiegato il perché non sarà la conduttrice del festival del cinema “Una notte in Italia” sull’isola di Tavolara. La vicenda si lega al cambio della direzione artistica e all’allontanamento di Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell’Accademia del cinema italiano.

Così la conduttrice ha scritto sulla sua pagina ufficiale: “A tutti coloro che mi chiedono perché quest’anno non sarò al Festival del cinema di Tavolara – ha detto Cucciari -. Ho condotto questo festival con gioia, passione, e grande orgoglio per celebrare il cinema ma anche un pezzo di Sardegna che ho sempre sentito un po’ anche mio, per circa dieci anni. E’ stata immediata sintonia con Piera Detassis, che mi ha coinvolta prima negli incontri pomeridiani e poi anche nelle serate di proiezione, col benestare entusiasta di Marco Navone e dell’associazione Argonauti, dopo che Neri Marcorè aveva scelto di andare via. In tanti mi dicono che tornerà quest’anno, sarà bravissimo come sempre”.

”È un cambiamento unilaterale, ed è nelle cose, può succedere – prosegue – ma umanamente mi spiace che non si sia cercato un punto d’incontro tra le due anime storiche di questo evento. Si poteva cercare una soluzione, perché insieme si generano i problemi, e insieme si risolvono, ma senza un confronto, niente è possibile. Per trentuno anni Marco e Piera hanno organizzato questo festival, rendendolo, grazie al loro preziosissimo lavoro congiunto, lo splendore che è diventato. Avrei voluto vederlo, tutti noi ancora una volta, volare alto, in quell’isola nell’isola che io amo tantissimo. Questi anni mi hanno regalato incontri preziosi, che porterò sempre con me. Grazie a tutte le persone che in questi anni ci hanno seguito in piazzetta a Porto San Paolo, alla Peschiera di San Teodoro, e nell’isola di Tavolara: siete stati un meraviglioso pubblico estivo, nel sole e nel vento. Grazie a Piera, a Claudia Panzica, a Daniela Staffa, a Stefania Ulivi, a Norma Vadori, a Viviana Gandini e Alberto Novelli. Grazie ai comuni, agli sponsor e ai volontari che hanno reso possibile questo evento. Ci vedremo in Sardegna, come sempre, nel sole e nel vento”.

