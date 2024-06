Non solo Europee, a Olbia si vota anche per i comitati di quartiere

Due comitati di quartiere di Olbia si rinnovano.

A Olbia si vota anche per rinnovare i comitati di quartiere. Sono due a rinnovare il direttivo: il Comitato di Isticcadeddu e Tannaule. L’8 giugno si vota per entrambi e i presidenti uscenti hanno comunicato i candidati.

Il Comitato di Quartiere di Isticcadeddu.

Sabato 8 giugno i cittadini sono invitati a votare per il rinnovo del Direttivo del Comitato del quartiere di Isticcadeddu. ”Possono votare tutti i maggiorenni che siano residenti, domiciliati, titolari di attività commerciali, artigianali o professionali, nonchè possessori di immobili o terreni nell’ambito del quartiere – ha fatto sapere il presidente uscente Piergiovanni Porcu tramite una nota stampa -. Come in passato chiediamo agli abitanti di Isticcadeddu di venire a votare nomerosi per dare sostegno non solo ai componenti del Comitato, ma soprattutto alle nostre istanze, per rendere il quartiere migliore, sempre più vivibile e integrato nella nostra città”.



“Sogni un quartiere migliore? Vuoi poter esprimere le tue critiche, proporre le tue idee, in modo che la tua città cresca più bella a partire dal tuo quartiere? Vuoi sentirti parte di una comunità attiva, consapevole e partecipe? Se questo è il tuo sogno aiutaci a costruirlo. Ti aspettiamo!”. Questo è lo slogan del comitato di quartiere.

”Per facilitare il voto dei cittadini, oltre alla postazione principale, alla fine di via Marco Polo – prosegue la nota -. adiacente all’area sportiva, saranno istituiti altri 2 siti, uno in via J. Cook e un altro in via G. da Cremona ang. via Piazzi. Si potrà votare dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Dopo lo spoglio e la compilazione dei verbali, si insedierà, a seguito di riunione, il nuovo Direttivo e saranno assegnati gli incarichi. Le nomine saranno poi ratificate in un’Assemblea di quartiere successiva“. Di seguito i nominativi dei residenti nel quartiere che hanno dato la disponibilità, se eletti, ad impegnarsi nel nuovo Direttivo”.

I candidati.

Derosas Daniele

Farris Maurizio

Mele Antonello

Mele Arcangelo

Onnis Marcello

Porcu Piergiovanni

Spano Marco

Tilocca Antioco

Tola Fabrizio

Il presidente uscente ha spiegato il perché i candidati quest’anno sono tutti uomini. ”Purtroppo ci rammarichiamo di non aver avuto disponibilità da parte dello donne del nostro quartiere – dichiara -, per cui i candidati sono solo di sesso maschile. Ma non disperiamo, perchè il nostro statuto prevede un numero di componenti più ampio degli attuali candidati e anche il sistema della cooptazione. Per cui il Direttivo che sarà chiamato a guidare il Comitato, in caso di disponibilità e/o di necessità, potrà nominare in seguito, eventuali componenti femminili, chiedendo poi l’avallo dell’Assemblea“. In allegato la locandina delle elezioni.”

Comitato di quartiere di Tannaule.

Anche il Comitato di quartiere di Tannaule si prepara alle elezioni. L’appuntamento è davanti alla pizzeria DejaVù dalle 09 -13/15:30 e 19:50, nel condominio “Le terrazze di Gallura”. I candidati sono:

Corongiu Meriana;

Canargiu Teresa;

Caddeo Alessandra;

Pippi Massimo.

