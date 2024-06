Il miglior stabilimento balenare dell’Isola è in Gallura

La prima edizione della guida premia il Nikki Beach.

Il Nikki Beach di Petra Ruja è il miglior stabilimento balneare della Sardegna. Lo ha decretato la prima guida dedicata al mondo degli stabilimenti balneari, edita da Morellini (Milano), Guida ai migliori beach club d’Italia.

Hanno ricevuto un premio un totale di 225 strutture italiane, per la qualità della location, i servizi, la ristorazione e il beverage, che ha assegnato da uno a tre ombrelloni agli stabilimenti. A compiere questo viaggio sono stati i curatori della guida, il giornalista Andrea Guolo e l’attrice Tiziana Di Masi nel ruolo di consulente esperienziale.

Massimo riconoscimento ad Arzachena.

In Sardegna trionfano 19 stabilimenti e, a pari merito di Toscana e Campania, quella che esprime il massimo numero di strutture premiate con i “tre ombrelloni gold”, massimo riconoscimento attribuito dalla guida (da 90 punti in su, su un massimo di 100 punti). I tre beach club “tre ombrelloni gold” di Sardegna sono Nikki Beach e Phi Beach ad Arzachena e Il Gabbiano a Stintino.

La valutazione più alta in assoluto è stata assegnata a Nikki Beach. Situato a Pietra Ruja, in Costa Smeralda, si tratta dell’unica struttura presente in Italia con questo marchio, che conta nel mondo 11 beach club e 5 resort.

La motivazione del premio? “L’esperienza inizia già prima dell’ingresso perché ci si arriva via mare, con un tender e con il parcheggio compresi nel prezzo. Si tratta di un luogo diurno, nel quale la componente food è fondamentale ed è impostata sui concetti di gusto e leggerezza, conditio sine qua non per rendere possibile tutto quel che segue: sulle note della musica, selezionata dai dj presenti fin dall’apertura della cucina, la gente balla, anticipando la serata e vivendo la spiaggia come luogo di festa”.

Oltre al vincitore assoluto, sono stati assegnati sei premi speciali suddivisi per categoria. A imporsi nella ristorazione, conquistando il Cà Maiol Award – Best beach restaurant Sardegna 2024, è La Spigola a Golfo Aranci, forte di una proposta ittica di straordinaria qualità partendo dal pescato locale “frollato” in loco e lavorato con maestria dallo chef Roberto Pisano.

Il premio San Greg by Feudi di San Gregorio Award per il miglior design è invece andato a Phi Beach di Baja Sardinia, altro motivo di orgoglio per l’offerta non solo balneare italiana, ma anche per il suo palinsesto di rilievo mondiale a livello musicale e di intrattenimento. Il premio per la qualità e la sostenibilità messo in palio da Audit People è stato conquistato da Delfino Club La Plage a Villasimius, beach club situato in un’area naturale marina protetta (Capo Carbonara) e che vanta, tra le altre cose, i lettini di ultima generazione dove poter ricaricare gli smartphone sfruttando l’energia solare.

È invece Maklas Beach a Castiadas ad aver conquistato il premio per il miglior beverage, forte della sua cantina composta da vini locali, nazionali e francesi, e di una carta cocktail che si rinnova ogni anno. La miglior location? Per gli autori della guida è Warung Beach a Masua, nel Sulcis Iglesiente, situata alla base di un’antica miniera e punto di ammirazione del Pan di Zucchero, l’isolotto simbolo della costa di Iglesias. Infine, il premio speciale per la miglior nuova apertura dell’ultima stagione va a Cone Club Sardinia, beach club del 7Pines Resort, struttura concepita secondo i principi della sostenibilità e del lusso “rilassato”.

