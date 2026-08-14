Barca si schianta contro gli scogli a Golfo Aranci: a bordo 5 persone

Un incidente in mare a Golfo Aranci dove una barca è finita sugli scogli.

Momenti di paura questa mattina, 14 agosto, nelle acque di Cala Sabina a Golfo Aranci, dove una barca è finita contro gli scogli. Fortunatamente le cinque persone a bordo non hanno riportato ferite. Stando ai primi accertamenti, l’imbarcazione di circa 15 metri, si è schiantata intorno alle 10, facendo scattare i soccorsi coordinati dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Olbia.

L’intervento.

Sul posto è subito intervenuta la motovedetta CP 709 della Guardia Costiera di Golfo Aranci, che si trovava già nelle vicinanze per i normali controlli di routine. Raggiunto lo yacht, i soccorritori hanno avviato le manovre di messa in sicurezza utilizzando appositi palloni di sollevamento, riuscendo così a far riprendere allo scafo un galleggiamento adeguato per il successivo traino verso il porto di Olbia. La motovedetta ha presidiato l’area per l’intera durata dell’intervento, mentre le verifiche effettuate hanno confermato l’assenza di sversamenti di idrocarburi in mare.







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