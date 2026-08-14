Quarantenne schianta contro un muro e muore, nuova tragedia a Trinità d’Agultu

Un nuovo incidente mortale a Trinità d’Agultu.

Questo pomeriggio, intorno alle 17, all’Isola Rossa, frazione di Trinità d’Agultu si è verificato un altro incidente mortale, dopo la morte in strada pochi giorni prima di una donna del posto. Stando alle prime informazioni, un 40enne ha perso la vita finendo contro il muro del parco acquatico con la sua auto. Stando a quanto riporta L’Unione Sarda, la vittima, che si chiama Thomas Avellino, si trovava al volante della propria vettura quando è avvenuto il fatale schianto.

Soccorsi sul posto.

I soccorsi si sono attivati immediatamente con l’arrivo dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso dell’Areus Sardegna, dal quale medico e soccorritore si sono calati con il verricello per raggiungere rapidamente il punto dello schianto. Nonostante la tempestività dell’intervento e i prolungati tentativi di rianimazione, per il quarantenne non c’è stato purtroppo nulla da fare. Sul luogo del sinistro sono giunti anche i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto e chiarirne le cause.







Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui