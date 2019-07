L’intervento della Capitaneria e di un rimorchiatore privato.

Attimi di apprensione, questo pomeriggio, per l’equipaggio di una imbarcazione a vela, che nei pressi di Cala Balbiano ha rischiato di andare a urtare una secca vicino la terra ferma a causa della difficoltà nel governare il mezzo nautico.

Sul posto sono intervenuti la motovedetta della Guardia Costiera e il rimorchiatore di una locale ditta privata, che si occupa di recuperi marittimi.

Quest’ultimo ha prontamente trainato l’imbarcazione lontano dall’ostacolo e disinserito poi il pilota automatico dell’imbarcazione, causa dell’ingovernabilità di quest’ultima e dell’incidente evitato.

Fortunatamente non si è fatti male nessuno dell’equipaggio, solo un grande spavento per la situazione, mentre l’imbarcazione non ha riportato nessun danno.

