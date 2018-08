Salvataggio con elicottero per 5 ragazzi.

Una giornata di mare sicuramente da dimenticare per 5 giovani ragazzi romani in vacanza in Costa Smeralda. Con la loro imbarcazione, la scorsa notte, sono finiti su uno scoglio, a Porto Cervo. Sono rimasti incagliati e sono stati stati recuperati dall’equipaggio di un elicottero dell’Aeronautica Militare. Le condizioni del mare erano pessime ma il salvataggio è avvenuto in modo regolare anche grazie all’aiuto della Guardia Costiera. I 5 ragazzi sono stati trasportati in ospedale, erano al primo stadio di ipotermia.

