Bob Sinclar al Golfo Aranci Music Festival.

Bob Sinclar infiamma il palco del Golfo Aranci Music Festival. Un bagno di folla ad attendere il dj francese. In Piazza La Piccola erano presenti circa 5mila persone, giovani e meno.

Alle 22 il pubblico è stato allietato con l’opening set di Nello Simioli, con 24 anni di carriera artistica alle spalle nelle discoteche più importanti d’Italia, primo dj testimonial UMM, Pickwick, MBC,GURU e COLOUR ARMADA, nonché produttore discografico da 10 anni.

Dalle 23.30 entra in scena Bob Sinclar, accompagnato dalla voce del vocalist Gaty. Dal palco si levano coriandoli, coreografie luminose, fumo colorato e ovazioni dal pubblico.

Sinclar introduce la serata con Rock the Boat, una delle sue hit di maggior successo della sua carriera artistica, seguita da altri tormentoni delle estati passate come “World Hold On” (2006), “Far L’amore” (2011), “Rock This Party” (2006). Insomma, Bob Sinclar attraverso i suoi successi ha fatto rivivere la magia delle estati passate, chiudendo l’edizione 2018 del Gamf in bellezza.

Siamo giunti ormai alla conclusione della quinta edizione del Golfo Aranci Music Festival. Quella del Gamf è stata un’edizione spettacolare, cominciata l’11 agosto con l’esibizione di Trasko. Le serate seguenti si sono esibiti i dj italiani Fargetta, Benny Benassi e Alex Gaudino. Tutti gli spettacoli del Gamf erano gratuiti, così come tutti gli eventi musicali e non che ogni anno si svolgono a Golfo Aranci.

