Come è andata la stagione dei bagnini in Gallura.

Con la chiusura dell’estate, è tempo di fare il bilancio dell’attività dei Bagnini di Salvataggio lungo le coste della Gallura. La sorveglianza costante e gli interventi pronti e tempestivi per garantire la sicurezza dei bagnanti sono stati cruciali anche quest’anno.

“Uno degli aspetti di maggior rilevanza dell’opera svolta dai nostri bagnini è stato il recupero dei classici “gonfiabili” con bimbi a bordo, una situazione che si verificata puntualmente lungo le nostre spiagge – hanno detto Andrea Pascalis, Francesco Gambella, istruttori Iamas S.n.S – Grazie alla loro professionalità e prontezza, i nostri bagnini sono riusciti a gestire tali situazioni con successo, garantendo la sicurezza dei piccoli bagnanti e restituendoli sani e salvi alle loro famiglie.

“Oltre ai salvataggi di persone in difficoltà, i bagnini hanno affrontato con determinazione il problema delle moto d’acqua dei windsurf e dei piccoli mezzi a motore che come ogni estate si insidiano nella zona riservata alla balneazione – proseguono -. Lo stesso vale anche per i fruitori della spiaggia i quali il più delle volte per non conoscenza delle regole scritte sulle ordinanze sono stati invitati a non occupare la zona della battigia che appunto come norma deve esser lasciata libera 5 metri per il transito libero e l’intervento dei soccorsi. La loro presenza costante ha contribuito a garantire la sicurezza e la tranquillità degli utenti delle spiagge”.

”Desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine alle istituzioni preposte, in particolare alle Capitanerie di Olbia e Golfo Aranci, che si sono dimostrate sempre disponibili e collaboranti in ogni tipo di intervento – aggiungono Gambella e Pascalis -. Il loro sostegno e la loro cooperazione hanno permesso di garantire una risposta efficace a ogni situazione di emergenza, garantendo la salvaguardia delle vite umane.

In relazione a tale impegno, la sezione di Olbia della Società Nazionale di Salvamento Genova organizzerà a breve un open day per dare avvio a un corso di formazione per bagnini di salvataggio. L’obiettivo di questo corso è quello di preparare e formare nuovi professionisti, dotati delle competenze necessarie per vigilare sulle spiagge della Gallura e garantire la sicurezza dei bagnanti.

“Il successo dell’attività dei Bagnini di Salvataggio durante questa stagione estiva è da attribuire alla loro dedizione e professionalità costante – concludono -. Ringraziamo i nostri bagnini per l’impegno con cui hanno operato, assicurando la sicurezza delle nostre spiagge e la tranquillità dei bagnanti.

