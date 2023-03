Il caro bollette colpisce anche il canile di Olbia.

Il caro bollette colpisce anche la Lida di Olbia che gestisce il rifugio per gli animali in città. A comunicarlo è la stessa associazione che ha pubblicato sui social la maxi bolletta ricevuta per l’energia elettrica che alimenta il canile olbiese.

L’associazione ha così chiesto una mano poiché l’energia è di vitale importanza per i cagnolini e i gattini che hanno bisogno di un posto caldo o delle cure presso il rifugio che li ospita. “Pubblichiamo l’ultima fattura Enel, da saldare entro il 28 marzo – dicono -. Si tratta di una cifra importante per noi, ma al Rifugio non possiamo fare a meno dell’energia elettrica. Il consumo è dato dai macchinari sanitari, dai condizionatori che producono aria calda per le aree di degenza dove vivono i cuccioli, i gatti e per l’ambulatorio. La lavatrice è in funzione 12 ore al giorno, l’autoclave idem. Ringraziamo chiunque ci aiuterà con un piccolo contributo, qualsiasi cifra potrete donare contribuirà a raggiungere quanto dovuto”.

