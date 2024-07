Passeggeri claustrofobici sul volo per Olbia, Giagoni: “Bloccato in aereo da un’ora”

Disagi per Dario Giagoni nel volo per Olbia.

Disavventura per il deputato Dario Giagoni (Lega) sul volo per Olbia. Alcuni passeggeri hanno lamentato sintomi di claustrofobia, bloccando il veivolo per un’ora. A raccontarlo proprio lo stesso Giagoni, che sulla sua pagina ufficiale ha commentato l’accaduto.

”Bloccato dentro l’aereo da oltre un’ora perchè due passeggeri hanno deciso di sbarcare perchè soffrono di claustrofobia – ha scritto Giagoni sui social -. Comprendo la paura ma uno non prenota il volo sapendo di averla. Non ho fretta ma chi potrebbe averne cosa dovrebbe dire o fare ? Dimenticavo… siamo alla ricerca dei loro bagagli”.

