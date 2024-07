Cosa fare a Olbia e in Gallura questo fine settimana? Vediamo quali eventi sono in programma per sabato 27 e domenica 28 luglio.

Nella giornata di domenica 28 luglio a Monti si terrà l’evento Monti Produce, ormai arrivato alla tredicesima edizione. L’apertura degli stand avverrà alle 18 e sarà possibile degustare i vini locali e non solo. Per visionare il programma completo https://www.galluraoggi.it/eventi-gallura/monti-produce-tredicesima-edizione/

Olbia propone la sagra del porcetto che si svolgerà nella frazione di Murta Maria. L’evento, ormai arrivato alla sua terza edizione, inizierà alle 18 del 27 luglio. Vediamo il programma:

dalle ore 18 – Viale Murta Maria 75: Festa del porcetto sardo; Artigiani in mostra

ore 19 – Musica con Billy Dj

ore 20:30 – Concerto della Sonadas band

ore 22 – Musica con Billy Dj

Ma non è finita qui. Questo fine settimana è ricco di sagre. Tra gli eventi in programma, infatti, segnaliamo anche la sagra del bovino a Calangianus. Vediamo il programma di sabato 27 luglio.

ore 18 – Centro storico, con partenza da via Vittorio Emanuele – Sfilata delle Maschere Tradizionali e dei Gruppi Folk, partecipano: Boes e Merdules di Ottana, Mamuztones di Samugheo, Gruppo folk Santu Franziscu, La Mascara Gadduresa di Calangianus e Lu Rizzatu di Calangianus

ore 18– Centro storico – Notte Bianca, per scoprire i sapori e l’artigianato del territorio

ore 19:30 – Via Roma – Apertura grandi tavolate della sagra.

L’evento è organizzato dall’Associazione “Amichi di La Graiglia”. Pagina Facebook dedicata all’evento https://www.facebook.com/events/1227819191964834

Nell’ambito delle sagre segnaliamo anche quella della lumaca a Badesi, sabato 27 luglio in piazza Maestrale alle 20. Non solo lumache però. Infatti, gli organizzatori, in un’ottica inclusiva, hanno pensato di inserire un’altra pietanza per accontentare il palato di chi non ama le lumache. Saranno disponibili quindi, nel menù della sagra, anche gli gnocchetti al sugo di purpuzza. Prevista anche animazione con l’esibizione del gruppo folk “Accademia Popolare Città di Tempio” e “A Pacchianeddra Sansustia” dalla Calabria. Per restare aggiornati potete visionare la pagina Facebook della pro loco al https://www.facebook.com/PLB2015

Cosa fare a Olbia e dintorni questo fine settimana? Speriamo di esservi stati d’aiuto e vi ricordiamo che potete restare aggiornati consultando la nostra sezione dedicata agli eventi.

