Lavori in corso alla stazione Olbia Terranova fino al 6 novembre

Cantiere aperto alla nuova stazione Olbia Terranova: fino al 6 novembre i treni per Golfo Aranci saranno sostituiti da autobus. Rfi, società del Gruppo Fs, dà inizio ai lavori per la realizzazione di un sottopasso, di un quarto binario e di un terzo marciapiede con pensilina.

Per questo motivo da lunedì 19 settembre a domenica 6 novembre i treni che collegano Olbia con Golfo Aranci saranno sostituiti con autobus. Dalle Ferrovie dello Stato invitano i passeggeri a munirsi preventivamente del titolo di viaggio.

La stazione Olbia Terranova è stata inaugurata il 16 dicembre dell’anno scorso. Cinque cantieri di lavoro per quattro anni, con una presenza giornaliera anche di 80 operatori tra Rfi . Per ora dispone di tre binari per il servizio viaggiatori e tre binari dedicati alla circolazione dei treni. Per la sua realizzazione sono stati utilizzati più di 150 chilometri di cavi elettrici e oltre 3mila metri cubi di calcestruzzo. L’investimento complessivo è stato di 22 milioni di euro.

È prevista anche la realizzazione del collegamento con l’aeroporto Costa Smeralda, inserito tra i progetti Pnrr, per un investimento complessivo di 170 milioni di euro.