Il collegamento per Golfo Aranci.

Durante i mesi estivi oltre 650mila persone hanno viaggiato sui treni regionali di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) in Sardegna, con un incremento del 33% rispetto allo stesso periodo dell’estate scorsa.

Verso il mare.

Positivo il bilancio del Golfo Aranci Line, il servizio lanciato da Trenitalia nell’estate 2021 con 12 collegamenti in treno in più da Olbia verso il porto di Golfo Aranci che ha fatto registrare un incremento del 74% di viaggiatori nella tratta interessata, riscuotendo successo tra i turisti grazie alle fermate nelle bellissime spiagge di Marinella, Rudalza e Cala Sabina.

Gli snodi.

Per favorire gli spostamenti verso i principali snodi portuali e aeroportuali, implementati anche in Sardegna i collegamenti verso il porto e l’aeroporto di Cagliari e verso la stazione di Olbia, collegata all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda grazie all’Olbia AirLink, il pratico servizio treno+bus che in soli 20 minuti mette in collegamento i due scali.

Le promo.

In aumento anche i viaggiatori che utilizzano la combinazione treno+bici per visitare la Sardegna. Molto apprezzate dai viaggiatori anche le nuove promozioni di Trenitalia dedicate alle famiglie, tra cui la “Promo Junior” che ha permesso ai ragazzi fino ai 15 anni, se accompagnati da un adulto, di viaggiare gratis sui treni regionali.