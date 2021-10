L’incidente a Buddusò.

Incidente stradale, questa mattina, poco prima delle 10, sulla strada che da Buddusò conduce a Pattada. Per cause in fase di accertamento, una vettura è uscita di strada ribaltandosi.

La conducente del veicolo, una 41enne della zona, è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Olbia. Nell’impatto ha riportato diversi traumi, ma le sue condizioni non sono gravi.