Scontro tra Bricofer e Bricoman per un’apertura a Olbia

Su ricorso di Bricofer il Consiglio di Stato sospende i lavori per la realizzazione a Olbia di punto vendita da parte di Bricoman. I due colossi si stanno dando battaglia legale. Le società Bricofer e Ottimax hanno fatto ricorso al Tar contro le autorizzazioni concesse alle società Bricoman e Md 2000. Riguardano l’apertura di un punto vendita con la nuova insegna Tecnomat.

Il 7 dicembre 2022 il Tar Sardegna ha respinto le richieste del gruppo Bricofer, che poi si è rivolto al Consiglio di Stato. Per contrastare la nuova apertura che potrebbe mettere in crisi il loro punto vendita Ottimax. A Roma la questione ha preso un’altra piega e il 16 gennaio 2023 è arrivato uno stop ai lavori. “Nel bilanciamento degli interessi si ritiene prevalente quello a non consentire la prosecuzione dei lavori di realizzazione del manufatto che dovrebbe ospitare la struttura commerciale – si legge nel provvedimento -, fintanto che non vengano definite nel merito i profili di illegittimità prospettati dalle appellanti”. L’ordinanza è stata pubblicata oggi e i giudici di Palazzo Spada rimandano le carte al Tar “per la sollecita fissazione dell’udienza di merito“.

Questo stop non ferma i progetti di Bricoman che affida a una nota la volontà di andare avanti. “La sospensione temporanea dei lavori disposta dal Consiglio di Stato è un provvedimento provvisorio, in attesa che sia il Tar a definire la questione nel merito – si ricorda -. Bricoman Italia S.r.l. conferma la volontà di proseguire a investire nell’operazione di Olbia, dalla quale deriveranno anche significativi impatti occupazionali per il territorio, e rimane pertanto in fiduciosa attesa del pronunciamento degli enti preposti”.

