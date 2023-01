Il capo reparto Stefano Usai va in pensione dai vigili del fuoco.

Stamane presso il Distaccamento dei vigili del fuoco di Arzachena, il capo reparto Stefano Usai ha prestato l’ultimo turno di servizio prima della meritata pensione.

Entrato nei vigili del fuoco nel 1986, ha prestato servizio prima al Comando di Cagliari, per arrivare nel 1991 a quello di Sassari, lavorando al Distaccamento di Olbia fino al passaggio di qualifica nel 2009. Proprio in quell’anno, anno di istituzione del Distaccamento di Arzachena, Usai ne è stato un prezioso punto di riferimento per tutti i colleghi che hanno gravitato intorno al presidio, di cui inoltre è stato capo turno fino ad oggi.

Sempre disponibile, Stefano ha anche prestato la sua immagine per interpretare Babbo Natale nello spot 2022/23. Dunque non poteva mancare l’immancabile saluto a suon di sirene da parte dei colleghi del suo distaccamento, con l’augurio di godersi questa nuova fase tra l’affetto di amici e parenti. Agli auguri si associa il Comandante dei Vigili del Fuoco del Comando di Sassari, Gianfrancesco Monopoli con tutti i colleghi della sede centrale e di tutti i distaccamenti provinciali. “Ciao Stefano, grazie di tutto!“.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui