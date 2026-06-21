Imprigionati sotto un ponte, tre cagnolini salvati a Golfo Aranci

Cagnolini salvati a Golfo Aranci grazie alla segnalazione di cittadini e l’intervento dei carabinieri

Tre cagnolini chiusi in una gabbia di plastica e abbandonati sotto un ponte a Golfo Aranci, ora sono al sicuro nelle mani dei volontari. Della presenza dei cuccioli in quella zona di campagna se ne sono accorti alcuni passanti e hanno chiamato il 112. I carabinieri della Stazione di Golfo Aranci sono intervenuti e hanno trovato tre meticci intrappolati. Con due scatolette in plastica da frutta legate con fascette qualcuno aveva creato una piccola prigione per i cuccioli. Il loro lamento disperato li ha però salvati.

Salvati in extremis

Quando i militari sono intervenuti si sono accorti che i cani, ancora molto piccoli, erano in un’evidente situazione di pericolo. Bloccati dentro la gabbia con queste alte temperature non avevano via di scampo. L’unica possibilità di salvezza è stata l’attenzione dei cittadini che se ne sono accorti e hanno chiesto aiuto. I carabinieri sono subito intervenuti per metterli in salvo e hanno attivato le procedure per garantire loro l’assistenza. Ora i cuccioli per cui qualcuno aveva previsto una fine orribile sono nelle mani delle associazioni di volontari di Olbia.

L’invito alla segnalazione

“Sono in corso gli accertamenti finalizzati a ricostruire la dinamica dell’abbandono e a individuare eventuali responsabilità – spiegano dal Comando provinciale -. L’episodio conferma l’importanza della collaborazione tra cittadini e Arma dei Carabinieri: una segnalazione tempestiva può fare la differenza, soprattutto quando sono in pericolo esseri viventi indifesi”.

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